Wahlen in Indien mit Rekordbeteiligung

Neu-Delhi. An den Parlamentswahlen in Indien haben sich so viele Menschen wie nie zuvor beteiligt. »Wir haben mit 642 Millionen Wählern einen Weltrekord aufgestellt, das ist ein historischer Moment«, verkündete Wahlleiter Rajiv Kumar am Montag. Die Beteiligung habe bei 66,3 Prozent gelegen – etwas geringer als 2019. Die in mehreren Etappen abgehaltene Abstimmung hatte am 19. April begonnen und war Sonnabend zu Ende gegangen. Das Ergebnis wird diesen Dienstag bekanntgegeben. Als Favoritin gilt die extrem rechte Indische Volkspartei (BJP) von Premierminister Narendra Modi, der einer dritten Amtszeit entgegensieht. (AFP/jW)