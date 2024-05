Siemens Energy streicht 4.100 Jobs bei Gamesa

Sebastian Kahnert/dpa Geht es nach der Konzernspitze, können 4.100 Beschäftigte bald ihren Helm an den Haken hängen

München. Der Energietechnikkonzern Siemens Energy will 4.100 Jobs bei der spanischen Windenergietochter Gamesa streichen. Siemens-Energy-Chef Jürgen Eickholt in dem Brief an die Mitarbeiter, den Reuters am Dienstag einsehen konnte, die derzeitige Situation erfordere Anpassungen, »die über organisatorische Veränderungen hinausgehen«. Und weiter: »Wir müssen uns auf ein geringeres Geschäftsvolumen, weniger Aktivitäten in Nicht-Kernmärkten und ein gestrafftes Portfolio einstellen.«

Zuvor hatte Bloomberg berichtet. Demnach könnten in Deutschland bis zu 370 Jobs gestrichen werden, etwa 550 an den Gamesa-Standorten in Dänemark und in Spanien 430 Stellen. Siemens Energy hatte Anfang Mai mitgeteilt, die Sanierung von Gamesa mit einem weiteren Führungswechsel vorantreiben zu wollen und dabei auch Standorte und einen Stellenabbau zu forcieren. (Reuters/jW)