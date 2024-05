Macron: Ukraine soll Stützpunkte in Russland »neutralisieren« können

AP Photo/Ebrahim Noroozi Auf dem Eskalationstrip: Emmanuel Macron in Meseberg (28. Mai 2024)

Meseberg. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will der Ukraine das Angreifen von Stellungen in Russland ermöglichen. »Wir müssen ihnen erlauben, militärische Stützpunkte zu neutralisieren, von denen aus Raketen abgeschossen werden«, sagte Macron am Dienstag in Meseberg. Die Ukraine werde von Stützpunkten in Russland angegriffen, begründete er seine Haltung. (AFP/jW)