Die Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek lebt nicht mehr. Sie starb »nach kurzer schwerer Krankheit« im Alter von 92 Jahren am Sonnabend in der Schweiz, wie eine Sprecherin am Sonntag mitteilte. Kubitschek spielte u. a. in Helmut Dietls Fernsehserien »Monaco Franze« und »Kir Royal«, glänzte auch als Margot Balbeck in »Das Erbe der Guldenburgs«. Ihre schauspielerische Karriere hatte sie bereits 2013 beendet. Geboren wurde Kubitschek am 2. August 1931 als ältestes von vier Kindern im tschechischen Chomutov. Die Familie floh nach Ende des Zweiten Weltkriegs nach Sachsen-Anhalt. In Halle (Saale) und Weimar besuchte Kubitschek Schauspielschulen, 1959 blieb sie nach einem Theaterengagement im Westen. Die letzten Lebensjahre verbrachte Kubitschek in der Schweiz, schrieb Bücher, malte, wurde Hobbygärtnerin und widmete sich der Esoterik. (dpa/jW)