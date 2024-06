Bulgarien: Personal fehlt im Tourismus

Sofia. An der bulgarischen Schwarzmeerküste ist am Wochenende die Badesaison eröffnet worden. Doch die Tourismusbranche beklagt einen akuten Personalmangel. Viele bulgarische Köche, Kellner und Zimmermädchen seien wegen der besseren Bezahlung in anderen Urlaubsländern tätig. Als Ausweg wolle das Land Lohnabhängige aus Nepal, Kirgistan, Indien und Bangladesch anwerben, wie dpa am Sonntag berichtete. (dpa/jW)