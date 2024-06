Airbus will Einfluss auf Lieferanten erhöhen

Berlin. Europas größter Luftfahrtkonzern Airbus will den Einfluss auf seine Lieferanten steigern. Wegen Schwierigkeiten beim Hochfahren der Flugzeugproduktion »müssen wir künftig tief in die Lieferkette eingreifen«, sagte Christian Scherer, Chef des Airbus-Zivilgeschäfts, laut Reuters-Meldung von Sonnabend. Zur neuen Airbus-Strategie gehöre, bisherige Zulieferer ganz oder teilweise zu übernehmen, etwa beim US-Zulieferer Spirit Aerosystems. Airbus und sein US-Konkurrent Boeing befinden sich derzeit in Gesprächen über eine Aufteilung des Zulieferers. Außerdem kaufe Airbus vermehrt Rohmaterial und gebe es an Zulieferer zum Pauschaleinkaufspreis weiter. (Reuters/jW)