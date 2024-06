Heil will Steuerbonus für arbeitende Rentner

Berlin. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will mit finanziellen Anreizen Menschen dazu bringen, über das Rentenalter hinaus weiter zu arbeiten. Er wolle einen Steuerbonus einführen für alle, die freiwillig länger arbeiten, wie AFP am Sonntag unter Berufung auf Bild am Sonntag meldete. Wie hoch der zusätzliche Freibetrag bei der Einkommenssteuer sein soll, ist noch offen. Der Minister schlug vor, dass jeder Beschäftigte ein »Rente-oder-Weiterarbeiten-Gespräch« bekommen solle. Die Reform könne Heil zufolge die Staatskasse um einen Milliardenbetrag entlasten. Aktuell arbeiten laut Arbeitsministerium mehr als 60 Prozent der 60- bis 64jährigen (4,1 Millionen), bei den 65- bis 69jährigen sind es 20 Prozent (1,1 Millionen). (AFP/jW)