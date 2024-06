Mahnwache nach Angriff mit Messer in Mannheim

Mannheim. Nach dem Messerangriff auf neurechte Islamgegner in Mannheim hat ein parteiübergreifendes Bündnis am Sonntag zu einer Mahnwache und Menschenkette in der Innenstadt aufgerufen, wie der Mannheimer Morgen berichtete. Anlass sei eine Versammlung der AfD-Jugend »Junge Alternative« in der Stadt. Diese hatte für den Nachmittag zu einer Mahnwache mit dem Motto »Remigration hätte diese Tat verhindert« aufgerufen. Am Freitag hatte ein in Afghanistan geborener Mann auf einer Kundgebung fünf Mitglieder von »Pax Europa«, darunter Vorstandsmitglied Michael Stürzenberger, und einen Polizisten verletzt. Das Amtsgericht Karlsruhe erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes. (AFP/jW)