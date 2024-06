Orbán: NATO kommt Krieg immer näher

Budapest. Die NATO kommt nach Einschätzung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán jede Woche einem Krieg ein Stück näher. Vor Zehntausenden Teilnehmern eines riesigen Friedensmarsches in Budapest betonte er am Sonnabend die Dringlichkeit eines Waffenstillstands und die Notwendigkeit von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Die Pläne der NATO, sich stärker in den Krieg einzumischen, erinnerten an einen Feuerwehrmann, der versuche, einen Brand mit dem Flammenwerfer zu löschen. Ein NATO-Einsatz in der Ukraine würde einen Weltkrieg riskieren, statt die Mitgliedstaaten zu schützen, so Orbán. (Reuters/jW)Siehe Seite 4