Mexiko: Wahlen in zwei Städten ausgesetzt

Mexiko-Stadt. Einen Tag vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am Sonntag in Mexiko ist die Stimmabgabe in zwei Städten des Landes ausgesetzt worden. Wie die örtliche Wahlbehörde am Sonnabend mitteilte, konnten in Pantelhó und Chicomuselo im südlichen Bundesstaat Chiapas aufgrund der Bedrohungslage keine Wahllokale eingerichtet werden. In Pantelho seien die Beamten wegen der Präsenz bewaffneter Bandenmitglieder nicht in der Lage gewesen, Wahlhelfer auszubilden, erklärte die Wahlbehörde. Im Mai waren in dem Bundesstaat bei zwei Angriffen auf Kandidaten elf Menschen getötet worden. (AFP/jW)