OPEC plus verlängert Ölförderkürzungen

Wien. Die Ölproduktionsstaaten der Gruppe OPEC plus verlängern die Ölförderkürzungen. Die seit November 2022 bestehenden Produktionsbeschränkungen im Umfang von zwei Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag sollen bis Ende 2025 gelten, mit Ausnahme einer kleinen Erhöhung für die Vereinigten Arabischen Emirate, wie die Staaten am Sonntag mitteilten. Die Gesamtfördermenge beliefe sich demnach auf 39,7 Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag. Zu der Gruppe OPEC plus gehören die großen Ölförderer Saudi-Arabien und Russland, nicht aber die USA. Vor dem Hintergrund einer schwächelnden Nachfrage sollen die Maßnahmen den Ölpreis stützen. Nach Angaben der Agentur TASS einigten sich zudem mehrere Länder freiwillig, ihre zusätzlich schon laufende Produktionskürzung von zusammen 1,66 Millionen Barrel pro Tag bis Ende 2025 zu verlängern. (dpa/jW)