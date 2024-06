Chile schließt sich Klage Südafrikas gegen Israel an

Santiago de Chile. Chile will sich der Völkermordklage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen Israel anschließen. »Wir werden niemals, niemals aufhören, uns über die wahllosen und absolut unverhältnismäßigen Aktionen der israelischen Streitkräfte gegen unschuldige Zivilisten, insbesondere palästinensische Frauen und Kinder, zu empören«, sagte Chiles Präsident Gabriel Boric am Sonnabend (Ortszeit) vor dem Parlament. Südafrika hatte Ende 2023 Klage gegen Israel eingereicht und dem Land eine Verletzung der Völkermordkonvention vorgeworfen. Das UN-Gericht hatte Israel zu Schutzmaßnahmen verpflichtet, um einen Völkermord zu verhindern. Ende Mai hatte das Gericht Israel auf Grundlage der Völkermordkonvention rechtsverbindlich angewiesen, die Invasion in Rafah im Süden des Gazastreifens sofort zu beenden. (dpa/jW)