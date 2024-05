DuMont steigert Ergebnis

Köln. Das Kölner Medienunternehmen DuMont hat im vergangenen Jahre sein Ergebnis gesteigert. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich nach Firmenangaben 2023 um 5,8 Prozent auf 76,9 Millionen Euro. Damit wachse DuMont trotz eines »anspruchsvollen Verlaufs« des Zeitungsgeschäfts in Summe, teilte der Konzern am Mittwoch mit. DuMont-Chef Christoph Bauer sagte zu dpa: »Der Zeitungsbereich hat im letzten Jahr – wie bei allen Verlagen in Deutschland – stark gelitten. Das war zum einen konjunkturell bedingt, aber auch durch Inflation und eine massive Kostenexplosion bei Papier und den Energiekosten.« (dpa/jW)