China schränkt Exporte von Technologie ein

Beijing. China will ab 1. Juli den Export von Bauteilen, Software und Technologie im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie bei Gasturbinen einschränken. Alle Ausfuhren in diesen Bereichen müssen von da an behördlich genehmigt werden. Die Maßnahmen zielten nicht auf bestimmte Länder oder Regionen und dienten dem Schutz der nationalen Sicherheit, teilte das Handelsministerium am Donnerstag in Beijing mit. (dpa/jW)