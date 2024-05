Studie: Viertel der Spenden für »Extreme«

London. Die Auswertung von Zahlen von 200 Parteien in 25 Ländern deuten laut einem Bericht der britischen Tageszeitung Guardian vom Donnerstag darauf hin, dass »Hardlinergruppen« in den vergangenen Jahren einen »Anstieg der Spenden verzeichnen konnten und ihre Kriegskassen vor den EU-Wahlen aufgestockt haben«. Ein »Viertel aller privaten Parteispenden in der EU« sei demnach an »rechtsextreme, linksextreme und populistische Bewegungen« geflossen, das heißt umgerechnet circa 150 Millionen Euro. Jeden siebten Euro hätten extrem rechte Formationen erhalten. (jW)