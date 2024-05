Gaza: Kämpfe um Korridor in Rafah

Rafah. Nach der Übernahme der Kontrolle über den sogenannten Philadelphi-Korridor zwischen Gaza und Ägypten durch Israel sind die Kämpfe in dem Küstenstreifen am Donnerstag unvermindert stark fortgesetzt worden. Bewohner der südlichen Stadt Rafah meldeten intensiven Artilleriebeschuss. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari sagte am selben Tag, die Truppen hätten in Rafah Waffen, Sprengstoff und Tunnelschächte entdeckt, die der Hamas zum Schmuggel gedient hätten. (AFP/jW)