Iran: Israel wollte Vergeltung abwenden

Teheran. Der Iran hat vor seinem Vergeltungsangriff auf Israel wegen des tödlichen Beschusses seiner Botschaft in Damaskus Kompromisssignale seitens der israelischen Regierung erhalten. Das meldete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Donnerstag unter Berufung auf Militärkreise. Demnach habe Israel dem Iran über Ägypten mitgeteilt, dass es in Gaza einen »Kompromiss« eingehen werde, um eine iranische Reaktion auf die Botschaftsattacke abzuwenden. Der Iran hatte im April bei seinem ersten direkten Angriff auf Israel Hunderte Drohnen und Raketen abgefeuert, ohne aber nach israelischen Angaben größeren Schaden anzurichten. (Reuters/jW)