Statistiker zum Tourismus in der EU

Wiesbaden. Das Statistische Bundesamt hat am Dienstag Zahlen zum Massentourismus veröffentlicht. In der südlichen Ägäis in Griechenland kamen demnach im Jahr 2022 auf jeden Einwohner im Schnitt 110 Übernachtungen. Dahinter folgten mit 81 Übernachtungen die Ionischen Inseln in Griechenland. Auf Platz drei landete die kroatische Adriaküste (66 Übernachtungen). In absoluten Zahlen waren die zu Spanien gehörenden Kanaren mit 89,3 Millionen Übernachtungen das meistbesuchte Reiseziel der EU. Griechenland war der EU-Staat mit dem höchsten Anteil des Gastgewerbes an der Wirtschaftsleistung.(AFP/jW)