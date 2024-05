Haribo plant neues Werk in Neuss

Neuss. Süßwarenhersteller Haribo plant den Bau eines neuen Betriebs am Standort Neuss am Niederrhein. Auf einem 14 Hektar großen Grundstück im Gewerbegebiet Neuss-Holzheim soll ein »hochmodernes« Süßwarenwerk entstehen, teilte Haribo am Montag abend mit. Geplant seien Investitionen in Höhe von 300 Millionen Euro. Die seit den 1980er Jahren in Neuss betriebene Fabrik werde »voraussichtlich im Jahr 2030 durch das neue Werk mit etwa doppelter Kapazität ersetzt«. Bis zu 100 Arbeitsplätze könnten zusätzlich entstehen, hieß es. Aktuell liefen allerdings noch Gespräche mit der Stadt Neuss über den Grundstückskauf. (dpa/jW)