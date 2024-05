Adler Group häuft Verluste an

Düsseldorf. Die Adler Group schreibt weiter Verluste. Im ersten Quartal lag der Nettoverlust bei 81 Millionen Euro, wie der Immobilieninvestor am Dienstag mitteilte. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte das Minus bei 55 Millionen Euro betragen. Der Verschuldungsgrad kletterte von 97,6 Prozent zum Jahreswechsel auf nunmehr 99,1 Prozent. Die Gruppe besaß per Ende März noch rund 25.000 Wohnungen, davon knapp 18.000 Einheiten in Berlin. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern einen Verlust von 1,8 Milliarden Euro bilanziert. (dpa/jW)