Linke-Wahlkämpfer in Leipzig angegriffen

Leipzig. Zwei Wahlkämpfer der Partei Die Linke sind bei einer Wahlkampfaktion in Leipzig von einem Unbekannten angegriffen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde ein 46ähriger nach dem Vorfall am Montag abend im Krankenhaus ambulant behandelt. Nach Angaben der Partei soll der Täter ihn und einen 21jährigen beleidigt, getreten und geschlagen haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Lindenauer Markt war der Unbekannte bereits geflüchtet. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. (dpa/jW)