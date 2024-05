Pflegesystem vor dem Kollaps

Berlin. Auch der Verband der Ersatzkassen NRW geht von einer baldigen Erhöhung der Pflegeversicherungsbeiträge aus. »Die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Gesamtsystems macht nach aktueller Datenlage eine Beitragssatzanhebung voraussichtlich schon zu Beginn des Jahres 2025 erforderlich«, erklärte der Verband laut Rheinischer Post (Dienstag). Ähnlich hatte sich die Kasse DAK zuvor geäußert. Am Montag hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erstaunt bemerkt, dass sich die Zahl der Pflegebedürftigen »geradezu explosionsartig« erhöht habe. Der Personalmangel wächst mit. Aktuell fehlten rund 115.000 professionelle Pflegekräfte in Vollzeitstellen, erklärte die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, am Dienstag in Bild. Die Zahl werde sich »bis 2034 voraussichtlich auf 500.000« erhöhen. (dpa/jW)