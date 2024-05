EU-Staaten beschließen Lieferkettengesetz

Brüssel. Die EU-Staaten haben das europäische Lieferkettengesetz endgültig beschlossen. Sie stimmten am Freitag in Brüssel den Plänen zu, wie die belgische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte. Ziel ist unter anderem, dass große Unternehmen künftig vor europäischen Gerichten zur Verantwortung gezogen werden können, wenn sie von Menschenrechtsverstößen in ihren Lieferketten profitieren, etwa von Kinder- oder Zwangsarbeit. Die neuen Regeln waren im Verhandlungsprozess auf Drängen Berlins deutlich abgeschwächt worden, so dass weniger Unternehmen betroffen sind als ursprünglich geplant. (dpa/jW)