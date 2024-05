UAW scheitert in Mercedes’ US-Standorten

Tuscaloosa. Die US-Autogewerkschaft UAW ist in zwei Mercedes-Werken im US-Bundesstaat Alabama vorerst gescheitert. Laut einem am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Abstimmungsergebnis sprachen sich 56 Prozent der dortigen Arbeiter gegen eine UAW-Vertretung aus. Mit insgesamt 4.687 abgegebenen Stimmen hätten sich rund 92 Prozent der Beschäftigten beteiligt, teilte Mercedes mit. Im April hatte UAW sich im dritten Anlauf als gewerkschaftliche Vertretung der VW-Beschäftigten in den USA durchsetzen können. (dpa/jW)