Frankreich zieht immer mehr Investoren an

Paris. Frankreich lockt zunehmend ausländische Investitionen an. Auf der am Montag beginnenden Investorenkonferenz »Wähle Frankreich« werden Zusagen in Höhe von 15 Milliarden Euro erwartet, wie das Präsidialamt am Montag mitteilte. Allein die US-Konzerne Microsoft und Amazon wollen vier Milliarden beziehungsweise 1,2 Milliarden Euro in dem Land investieren. Einer Studie des Beratungsunternehmen EY zufolge ist Frankreich im vergangenen Jahr attraktivster Standort in Europa geblieben, vor Großbritannien und Deutschland. (Reuters/jW)