US-Rüstungskonzerne aus China ausgesperrt

Beijing. Drei US-Rüstungskonzernen sind Geschäftsaktivitäten in Zusammenhang mit China künftig verboten. Das chinesische Handelsministerium teilte am Montag mit, die Unternehmen General Atomics Aeronautical Systems und General Dynamics Land Systems sowie die Boeing-Sparte »Verteidigung, Raumfahrt und Sicherheit« seien auf einer Liste unzuverlässiger Unternehmen. Demnach sind ihnen Importe aus oder Exporte und Investitionen in China verboten, Führungspersonal darf nicht mehr einreisen. Grund dafür seien Waffenverkäufe in die abtrünnige Provinz Taiwan. (Reuters/jW)