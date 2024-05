Kambodscha: Besuch von Chinas Marine

Phnom Penh. Die aus einem Schulschiff und einem amphibischen Landungsschiff bestehende 83. Taskforce der chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLA) ist am Sonntag im Hafen von Sihanoukville in Kambodscha eingetroffen und hat damit einen viertägigen Goodwillbesuch in dem Land begonnen, wie die Agentur Xinhua am Montag meldete. Während des Aufenthalts sind Aktivitäten wie ein »Tag der offenen Tür«, aber auch Treffen des Flottenkommandeurs mit Vertretern der kambodschanischen Militär- und Staatsführung geplant. (Xinhua/jW)