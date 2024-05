Mexiko: Tödlicher Wahlkampf in Chiapas

Tuxtla Gutiérrez. Bei zwei Angriffen auf Kandidaten für die Kommunalwahlen in Mexiko sind neun Menschen getötet worden. Nach Behördenangaben ereigneten sich die Angriffe in der Nacht zum Sonntag im südlichen Bundesstaat Chiapas. Ein Kandidat wurde verletzt. Erst am Donnerstag waren nach einer Wahlkampfveranstaltung ebenfalls in Chiapas in einem Hinterhalt sechs Menschen getötet worden, darunter eine Bürgermeisterkandidatin. In Mexiko finden am 2. Juni Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Zudem werden Tausende Ämter auf kommunaler und regionaler Ebene neu vergeben. (AFP/jW)