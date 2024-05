Südafrika: Zuma darf nicht kandidieren

Johannesburg. Neun Tage vor der Parlamentswahl in Südafrika hat das Verfassungsgericht des Landes Expräsident Jacob Zuma als Kandidaten ausgeschlossen. Weil er 2021 zu einer längeren Haftstrafe verurteilt worden war, könne er nicht mehr Mitglied der Nationalversammlung werden, hieß es bei der Urteilsverkündung am Montag. Zuma wollte am 29. Mai mit seiner Partei Umkhonto We Sizwe antreten. Der 82jährige war von 2009 bis 2018 Präsident Südafrikas, damals noch als Mitglied des Afrikanischen Nationalkongresses. Wegen einer Serie von Korruptionsskandalen musste er zurücktreten. (AFP/jW)