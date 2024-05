Polisario-Front beschießt Smara

Bir Lahlou. Einheiten der Sahrauischen Volksbefreiungsarmee haben erneut militärische Anlagen in der Stadt Smara mit Raketen angegriffen, wie der Sahara Press Service am Sonntag meldete und auch durch Videos im Internet bestätigt wurde. Smara befindet sich weit hinter dem von Marokko errichteten Sandwall, der das von dem Königreich besetzte Territorium der Westsahara von den Gebieten trennt, die von der Befreiungsfront Polisario kontrolliert werden. In Smara unterhält Marokko eine Drohnenbasis. (jW)