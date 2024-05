USA beenden Militärpräsenz in Niger

Niamey. Die USA werden bis zum 15. September ihre Truppen aus Niger abziehen. Dies teilten beide Staaten am Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die Militärregierung in Niger hatte die USA im vergangenen Monat aufgefordert, die Präsenz der fast tausend US-Soldaten in dem Sahelstaat zu beenden. »Der Abzug aus Niger beeinträchtigt in keiner Weise die Fortsetzung der Entwicklungszusammenarbeit zwischen den USA und Niger«, heißt es in der Stellungnahme. Unterdessen haben von Niamey angeforderte russische Soldaten begonnen, sich in bislang von den USA genutzten Stützpunkten einzurichten. (Reuters/jW)