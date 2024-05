Telekom legt neues Tarifangebot vor

Berlin. Die Telekom hat im Tarifkonflikt mit Verdi ein neues Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaft begrüßte dieses am Dienstag abend als »Schritt in die richtige Richtung«. Bis Freitag soll nun weiter verhandelt werden. Zentrale Forderungen der Gewerkschaft sind eine Gehaltssteigerung um zwölf Prozent und mindestens 400 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Das bisherige Angebot der Telekom hatte Verdi als vom Umfang her zu niedrig und die vorgesehene Laufzeit von 27 Monaten als zu lang kritisiert. Hier habe es nun Verbesserungen gegeben. Verdi verhandelt für bundesweit rund 70.000 Telekom-Beschäftigte und hat seine Forderungen bereits mehrfach mit Streiks untermauert, zuletzt am Montag. (AFP/jW)