Klimawandel schadet Gesundheit

Kopenhagen. Der Klimawandel verschärft einem Bericht der Europäischen Umweltagentur zufolge das Ausmaß von Überschwemmungen und Dürren und verringert die Wasserqualität. Dies stelle unter anderem eine zunehmende Gesundheitsbedrohung dar, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Schon heute lebe jeder achte Europäer in Gebieten, die potentiell für Flussüberschwemmungen anfällig seien. (dpa/jW)