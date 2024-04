Belarus stuft Deutsche Welle als extremistische Organisation ein

Monika Skolimowska/dpa Logo des Auslandsrundfunks am Eingang zum Sitz des Senders in Berlin

Bonn. Das belarussische Innenministerium hat die Deutsche Welle (DW) als extremistische Organisation eingestuft, wie der Auslandsrundfunk am Montag in Bonn mitteilte. Damit seien die Inhalte von DW Belarus im Internet sowie die Kanäle der russischen DW-Redaktion in den sozialen Netzwerken verboten. Jegliche Zusammenarbeit mit der Deutschen Welle in Belarus könne als Straftat gewertet werden. Wer Informationen an die Redaktion weitergebe, müsse mit mehrjährigen Haftstrafen rechnen. Begründet wurde das Verbot damit, dass DW Belarus die Souveränität des Landes sowie die öffentliche Sicherheit gefährde. DW-Intendant Peter Limbourg erklärte: »Für uns ist dieses Verbot ein Aufruf, noch härter dafür zu arbeiten, dass alle Menschen Zugang zu unseren Inhalten und freien Informationen haben.« Interessierte könnten »Tools zur Zensurumgehung nutzen, um die Angebote der DW online zu erreichen und dabei anonym zu bleiben«, erklärte der Sender, und verlinkte »die DW-App, Psiphon und andere VPN-Lösungen«. (dpa/jW)