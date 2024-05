Cannabis: Erste Haftentlassungen

Berlin. Nach der Überprüfung der ersten Cannabisaltfälle infolge einer Teillegalisierung des Rauschmittels zu Genusszwecken sind mindestens 125 Verurteilte aus der Haft entlassen worden. Das ergaben ARD-Recherchen, wie unter anderem der BR am Sonntag berichtete. Alleine in Bayern seien 24 Gefangene freigekommen. Nicht allen Bundesländern liegen demnach bereits konkrete Zahlen vor. Seit einem guten Monat ist Cannabisbesitz in Deutschland teilweise legal. Mindestens 10.000 Verfahren stehen den ARD-Recherchen zufolge noch zur Überprüfung aus. (jW)