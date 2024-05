UAW ratifiziert Tarifvertrag mit Daimler Truck

Frankfurt am Main. Die Mitglieder der United Auto Workers (UAW) in den USA haben am Sonnabend den neuen Tarifvertrag mit Daimler Truck ratifiziert, teilte die Gewerkschaft mit. 94,5 Prozent stimmten demnach für den neuen Vertrag. Er sieht für mehr als 7.300 Beschäftigte in sechs Werken 25 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von vier Jahren vor. Ein erstes Lohnplus von zehn Prozent sollen die Arbeiter sofort erhalten, gefolgt von weiteren Erhöhungen über die Laufzeit hinweg, so UAW-Chef Shawn Fain. Die sechs Werke liegen im gewerkschaftlich schlecht organisierten Süden der USA.(Reuters/jW)