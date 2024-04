Galeria Karstadt Kaufhof schließt 16 Filialen und streicht 1.400 Stellen

Christoph Reichwein/dpa Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus

Essen. Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will 16 seiner verbliebenen 92 Filialen schließen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtete. Welche Standorte wann geschlossen werden sollen, wolle Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus am Sonnabend bekanntgeben. Mit den Schließungen sollen 1.400 der insgesamt noch rund 12.800 Stellen sollen gestrichen werden. Zuletzt hatte Denkhaus bereits angekündigt, dass in der Konzernzentrale in Essen die Hälfte der 900 Arbeitsplätze gestrichen werden soll. Der Warenhauskonzern hatte Anfang Januar einen Insolvenzantrag gestellt. Es ist die dritte Insolvenz innerhalb von dreieinhalb Jahren. (dpa/jW)