Iran: Neue Drohne präsentiert

Teheran. Die iranischen Islamischen Revolutionsgarden haben am Sonntag eine neue Kampfdrohne präsentiert. Nach Angaben der Agentur Tasnim habe sie ähnliche Eigenschaften wie der seit 2020 hergestellte russische Typ »Zala Lanzet«. Iran hat eigenen Angaben nach in den vergangenen Jahren große Fortschritte bezüglich der Herstellung von Drohnen gemacht. Als Reaktion auf den iranischen Angriff auf Israel hatten die USA, Großbritannien und Kanada erst am Donnerstag neue Sanktionen gegen Teheran verhängt. (dpa/jW)