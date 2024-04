Bericht: Putin hat Nawalny nicht töten lassen

Washington, D. C. US-Geheimdienste gehen davon aus, dass Russlands Präsident Wladimir Putin den Tod des Oppositionellen Alexej Nawalny im Februar nicht angeordnet hat. Putin sei zwar letztlich verantwortlich für den Tod des 47jährigen, er habe ihn aber wohl nicht beauftragt, berichtete das Wall Street Journal am Sonnabend. Die Einschätzung beruhe unter anderem auf einer Analyse öffentlich bekannter Fakten. Dazu zähle der Zeitpunkt des Todes, der die Präsidentenwahl in Russland einen Monat später überschattet habe. Außerdem sei zuvor ein Gefangenenaustausch für Nawalny ins Auge gefasst worden. (AFP/jW)