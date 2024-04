Israel: Hilfslieferungen über neuen Grenzübergang nach Gaza

Abed Rahim Khatib/dpa Lastwagen mit Hilfsgütern am Grenzübergang Kerem Schalom (17.1.2024)

Zikim. Einen Tag früher als geplant sind über einen neu eröffneten Grenzübergang von Israel zum Gazastreifen nach israelischen Angaben die ersten Hilfstransporter in den Norden des Palästinensergebiets eingefahren. »Die ersten Lastwagen mit Lebensmittelhilfe sind gestern durch den neuen nördlichen Übergang von Israel nach Gaza eingefahren«, erklärte die israelische Behörde für zivile Angelegenheiten in den palästinensischen Gebieten (Cogat) am Freitag im Onlinedienst X.

»Die Lastwagen unterliefen gründliche Sicherheitskontrollen« durch die entsprechenden Behörden und seien von Soldaten der israelischen Armee begleitet worden, erklärte das israelische Militär seinerseits. Ein von Cogat veröffentlichtes Video zeigte Militärfahrzeuge und mindestens einen mit weißen Säcken beladenen Lastwagen bei der Einfahrt in den Gazastreifen.

Die israelischen Behörden machten auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP weder Angaben zur Anzahl der Lastwagen noch zum genauen Ort des Übergangs, der sich nach israelischen Medienberichten nahe des Kibbuz Zikim unweit des geschlossenen Grenzübergangs Eres befinden soll.

Monatelang hatten Hilfsorganisationen und ausländische Regierungen, darunter auch die USA, Israel dazu aufgefordert, Grenzübergänge zum Norden des Gazastreifens wieder zu öffnen. Im Norden ist die humanitäre Krise am drastischsten. Bislang kamen die meisten Hilfstransporte über den Grenzübergang Rafah im Süden in den Gazastreifen. (AFP/jW)