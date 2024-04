Norwegen unterstützt Anerkennung eines Palästinenserstaats

Terje Pedersen / NTB Sprechen sich beide für einen Palästinenserstaat aus: Der spanische Premier Pedro Sánchez und sein norwegischer Amtskollege Jonas Gahr Störe (Oslo, 12. April)

Oslo. Vor dem Hintergrund des Gazakriegs hat Norwegen erklärt, an der Seite weiterer Staaten einen Palästinenserstaat anerkennen zu wollen. »Norwegen ist bereit, den Staat Palästina anzuerkennen«, sagte Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Störe am Freitag bei einer Pressekonferenz mit seinem spanischen Kollegen Pedro Sánchez. Für das Vorhaben gebe es allerdings noch keinen konkreten Zeitplan. Zudem müsse die Entscheidung in enger Abstimmung mit »gleichgesinnten Ländern« getroffen werden.

Bereits im November hatte das norwegische Parlament einen Vorschlag der Regierung angenommen, einen unabhängigen palästinensischen Staat anzuerkennen. Das skandinavische Land richtete Anfang der 1990er Jahre Gespräche zwischen Israel und den Palästinensern aus, die 1993 zum Abschluss des Osloabkommen führten.

An der Seite von Störe sagte Spaniens Regierungschef Sánchez, sein Land sei »entschlossen, Palästina so bald wie möglich als Staat anzuerkennen, wenn die Bedingungen dafür gegeben sind«. Im vergangenen Monat hatten Spanien, Irland, die Slowakei und Malta in einer gemeinsam Erklärung mitgeteilt, bereit für die Anerkennung eines Palästinenserstaats zu sein. (AFP/jW)