Venezuela: Flucht von Oppositionellen

Caracas. In Venezuela haben sich sechs Oppositionelle am Montag in die Residenz der argentinischen Botschaft in Caracas geflüchtet. »Argentinien wird immer an der Seite jener stehen, die in Freiheit arbeiten und leben wollen«, schrieb die argentinische Außenministerin Diana Mondino dazu am Mittwoch auf X. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hatte im Dezember den Amtsantritt des ultrarechten argentinischen Präsidenten Javier Milei als »Bedrohung« bezeichnet, Milei wiederum Venezuela als »Diktatur«. Medienberichten zufolge bemühen sich argentinische Diplomaten nun darum, den venezolanischen Regierungsgegnern die Ausreise zu ermöglichen. (dpa/jW)