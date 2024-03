Mittlerweile 140 Tote nach Anschlag in Moskau

Moskau. Nach dem Terroranschlag am vergangenen Freitag auf eine Konzerthalle bei Moskau ist die Zahl der Toten auf 140 gestiegen. Ein Verletzter sei in einem Krankenhaus gestorben, teilte die Gesundheitsbehörde des Gebietes Moskau am Mittwoch mit. Insgesamt wurden 360 Menschen verletzt. 80 Opfer des Anschlags werden weiterhin in Kliniken in Moskau und im Umland behandelt, darunter sechs Kinder.

Der »Islamische Staat« (IS) bekannte sich zur Tat. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, sagte, Gegner Russlands hätten dessen innere Probleme ausnutzen wollen. Es sei versucht worden, Feindschaft zwischen den zwei großen angestammten Religionen Christentum und Islam in Russland zu stiften. »Natürlich können wir das nicht zulassen«, betonte Kirill der Agentur TASS zufolge auf einer Versammlung in Moskau. (dpa/jW)