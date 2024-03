KZ-Gedenkstätte erhält Millionenförderung

Hamburg. Die Gedenkstätte für die Opfer des Konzentrationslagers Neuengamme in Hamburg erhält rund zwölf Millionen Euro Fördergelder. Damit sollen innerhalb der nächsten fünf Jahre neue Daueraustellungen konzipiert werden, wie der NDR am Donnerstag berichtete. In Neuengamme wurden von 1938 bis 1945 rund 100.000 Zwangsarbeiter inhaftiert, von denen mindestens 50.000 durch unmenschliche Bedingungen getötet bzw. ermordet wurden. (jW)