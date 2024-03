Streik bei Lufthansa

Kai Pfaffenbach/REUTERS Bleiben am Boden: Bei der Lufthansa wird am Dienstag und Mittwoch wieder gestreikt

Frankfurt am Main. Bei der Lufthansa und ihrer Regionalflugtochter Cityline streiken am Dienstag und Mittwoch die Flugbegleiter. Am Dienstag wollen sie alle Abflüge der Airline von Frankfurt am Main bestreiken, am Mittwoch alle Abflüge von München. Der Ausstand beginnt jeweils um 4.00 Uhr und soll bis 23.00 Uhr dauern. Betroffen sind nach Angaben der Lufthansa rund 100.000 Fluggäste an beiden Tagen.

Aufgerufen zu dem Streik hat die Gewerkschaft UFO (Unabhängige Flugbegleiter Organisation). Sie fordert unter Verweis auf den Rekordgewinn der Lufthansa von knapp 1,7 Milliarden Euro 15 Prozent mehr Lohn bei 18 Monaten Laufzeit, 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie und höhere Zulagen. Zudem will die Gewerkschaft erreichen, dass eine zweite, niedrige Vergütungstabelle bei Lufthansa Cityline »rückabgewickelt« wird.

Am Donnerstag und Freitag hatte erst das Bodenpersonal der Lufthansa erneut gestreikt. Die Airline konnte an beiden Tagen nur etwa zehn bis 20 Prozent des Flugprogramms anbieten. (AFP/jW)