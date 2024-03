Boeing besteht viele Sicherheitstests nicht

New York. Der US-Flugzeugbauer Boeing hat zwei Drittel der Tests einer Sicherheitsüberprüfung nicht bestanden. Wie die New York Times am Montag (Ortszeit) berichtete, fielen bei einer Untersuchung des Produktionsprozesses des Modells 737 Max durch die US-Luftfahrtbehörde FAA 33 von 89 Tests negativ aus. Auch Rumpfteilehersteller Spirit Aerosystems fiel laut New York Times bei der mehr als der Hälfte der Tests durch. Zudem habe auch die Untersuchung der Montage des Kabinenteils die FFA-Untersuchung nicht bestanden. Ein ehemaliger Boeing-Beschäftigter, der die BBC 2019 über den Einbau minderwertiger Teile beim Konzern informiert hatte, wurde am Sonnabend durch eine »selbstverschuldeten Wunde« getötet in seinem Auto aufgefunden, nachdem er zu einer Anhörung in Zusammenhang mit einer Klage gegen Boeing am Sonnabend nicht erschienen war, berichtete der Sender am Dienstag. (jW)