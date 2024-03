Antifaschistin Ilse Jacob gestorben

Hamburg. Die Antifaschistin Ilse Jacob ist im Alter von 81 Jahren gestorben, wie das Portal »Kinder des Widerstands« und die Gedenkstätten Hamburg Ende Februar online berichteten. Demnach starb Jacob am 20. Februar dieses Jahres. Sie war aktiv im Beirat der Hamburger Gedenkstättenstiftung, war Geschäftsführerin der VVN-BdA sowie Beiratsmitglied der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Ihre Eltern Katharina und Franz Jacob waren im kommunistischen Widerstand aktiv. Franz Jacob wurde als Mitglied der operativen Leitung der KPD im Juli 1944 in Berlin von der Gestapo verhaftet und im September 1944 hingerichtet. Nach jW-Informationen findet am 13. März eine Trauerfeier für Ilse Jacob statt. (jW)