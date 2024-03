BRD: Erneut Demos gegen AfD

Würzburg/Nürnberg. Zehntausende Menschen sind am Wochenende gegen die AfD auf die Straße gegangen. Bei einer Kundgebung in Duisburg versammelten sich am Sonnabend laut Polizeiangaben 15.000 Menschen, in Nürnberg demonstrierten rund 700. In Würzburg waren es am Sonntag nachmittag laut Polizei bis zu 10.000 Menschen. In Bochum und Herne reihten sich bei einer Aktion am Sonntag rund 5.000 Menschen in eine kilometerlange Menschenkette ein, wie der Versammlungsleiter sagte. Seit Wochen demonstrieren bundesweit Tausende Menschen gegen die AfD. Auslöser war ein Bericht über ein Treffen von AfD-Politikern und Unternehmern im November in Potsdam zur sogenannten Remigration. (dpa/jW)