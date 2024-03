Volkswagen kooperiert mit chinesischem Elektroautohersteller

Mao Siqian/XinHua/dpa Fliegendes Auto von Xpeng auf der Messe »China Hi-Tech Fair« in der südchinesischen Provinz Guangdong (15.11.2023)

Wolfsburg/Beijing. Der deutsche Autobauer Volkswagen und der chinesische Elektroautohersteller XPeng wollen künftig bei der Entwicklung von Elektroautos zusammenarbeiten. Die Unternehmen hätten eine Vereinbarung über die gemeinsame Entwicklung von zwei batteriebetriebenen B-Klasse-Fahrzeugen getroffen, teilten VW und XPeng am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Durch die wechselseitige Nutzung von Fahrzeug- und Plattformteilen sollen die Entwicklungskosten gesenkt und »signifikante Synergien« erzielt werden. Gemeinsame Einkaufsaktivitäten und die Nutzung von Technologien in der Design- und Konstruktionsphase würden die Entwicklungszeit um mehr als 30 Prozent verkürzen, erklärte VW. »Mit unserem Joint Sourcing Programm haben wir begonnen, Synergien zu realisieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Partnerschaft ein großes Potenzial birgt, das wir ausschöpfen können«, sagte XPeng-Chef Xiaopeng He. Auch VW konzentriere sich auf Partnerschaften mit lokalen Hightech-Unternehmen in China. (Reuters/jW)