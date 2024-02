USA: McConnell will sich von Führungsposition zurückziehen

AP Photo/Mark Schiefelbein Diese Pose schafft er noch: Mitch McConnell schreitet lächelnd vor Journalisten durch die Korridore des US-Kapitols (Washington, 28.2.2024)

Washington. Der republikanische Senator und ehemalige Mehrheitsführer Mitch McConnell will im November von seinem Spitzenamt im US-Senat zurücktreten. Es sei Zeit für eine neue Generation in der Führung, sagte McConnell, der lange als einer der wichtigsten Strippenzieher in Washington galt. Der 82jährige ist aktuell Minderheitsführer der Republikaner. McConnell ist der am längsten amtierende Anführer einer Partei in der Geschichte des US-Senats. Der Republikaner sagte allerdings, er werde auch nach dem Rücktritt vom Führungsposten weiter dem Senat angehören.

Zuletzt hatte McConnell mit gesundheitlichen Problemen für Schlagzeilen gesorgt. Im vergangenen Jahr war er während eines Abendessens in einem Hotel in Washington gestürzt. Er zog sich eine Gehirnerschütterung zu und wurde deshalb in einem Krankenhaus behandelt. Seither hatte er wiederholt Aussetzer bei Pressekonferenzen.

In den USA wurde zuletzt auch mit Blick auf den 81jährigen Präsidenten, der eine zweite Amtszeit anstrebt, verstärkt über das im internationalen Vergleich sehr hohe Alter von Spitzenpolitikern diskutiert. Im September 2023 war die gesundheitlich schwer angeschlagene langjährige demokratische Senatorin Dianne Feinstein mit 90 Jahren im Amt verstorben. Zuvor war sie von Parteifreunden wiederholt zum Rückzug aufgefordert worden. (dpa/jW)